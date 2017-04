Educação Com foco no “educar pela pesquisa”, SED inicia a 3ª edição do encontro Teia da Educação

A Secretaria de Estado de Educação (SED) inicia nesta segunda-feira (3) uma série de seis encontros da terceira edição da “Teia da Educação – Educar pela Pesquisa”. Com a participação de professores e coordenadores das escolas da rede estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul, o evento propõe a aproximação e apropriação da prática pedagógica com foco na Escola da Autoria, no protagonismo juvenil e na educação por meio da pesquisa, visando à formação do estudante como autor de seu próprio conhecimento.

Os dois primeiros encontros serão em Dourados, no centro de eventos Unigran. No primeiro dia, a programação começa às 13h30, com os profissionais das escolas estaduais de Caarapó, Deodápolis, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Itaporã, Jateí, Laguna Carapã, Vicentina e Maracaju. Na terça-feira (4), será a vez dos representantes de Dourados, Douradina e Rio Brilhante, a partir das 7h, em mais uma etapa desta ação da SED que valoriza a formação dos servidores da educação, contribuindo para que os estudantes da rede estadual de Ensino aprendam e avancem.

Nesta edição da Teia, a secretária de Estado de Educação e vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), Maria Cecilia Amendola da Motta, apresenta os avanços conquistados pela educação de Mato Grosso do Sul nos últimos dois anos; o consultor da SED, Pedro Demo, professor emérito da Universidade de Brasília (UnB), aborda as propostas e as possibilidades de trabalho no educar pela pesquisa; e o professor José Gomes Pereira relata sua experiência com essa metodologia na escola estadual Waldemir Barros da Silva, de Campo Grande, uma das primeiras a implementar a proposta de educar pela pesquisa no Estado.

Depois de Dourados, a Teia da Educação – Educar pela Pesquisa segue para Campo Grande, com quatro encontros no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, nos dias 5 e 6 de abril. Novos ciclos da Teia, em diferentes regiões do Estado, estão previstos para os próximos meses.

Teia da Educação

A formação da “teia da educação” começou em 2015, quando a Secretaria de Estado de Educação (SED) viajou pelo Estado com o projeto SED vai às Escolas, que em 21 encontros reuniu mais de 20 mil profissionais da educação entre diretores, coordenadores, supervisores, secretários, professores, merendeiras e demais servidores da Rede.

Na programação, a palestra “Teia da Educação: tecendo a aprendizagem em Mato Grosso do Sul”, ministrada por Maria Cecilia, a fim de unir esforços na aprendizagem dos estudantes e alinhar as ações da Secretaria em consonância aos anseios da comunidade escolar.

Em 2016, na Teia da Educação – Fortalecendo a Rede de Aprendizagem em Mato Grosso do Sul, as escolas apresentaram para a equipe da SED – composta pela secretária de Estado de Educação, superintendentes, coordenadores e técnicos de diferentes áreas -, os Planos de Trabalho elaborados para a melhoria da aprendizagem dos estudantes, com base na Avaliação Institucional Externa, no Projeto Político Pedagógico e no Projeto de Gestão Escolar apresentado à comunidade no período da campanha eleitoral da direção escola.