Investimento Com investimento de R$ 22 mi, cooperativa inaugura armazéns e reafirma confiança em MS

Com a inauguração de sua 9ª unidade, a Cooperativa Agrícola Sul-Mato-Grossense (Copasul) reafirma a confiança e aposta na economia do Estado ao investir R$ 22 milhões na construção de um complexo para beneficiamento e armazenagem de grãos no município de Anaurilândia, distante 370 quilômetros da Capital, na região Sudeste. A inauguração da unidade – que oferecerá ainda venda de insumos, assistência técnica e maquinário – aconteceu na manhã desta segunda-feira (21.01), com a presença do secretário-adjunto de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Ricardo Senna, no ato representando o governador Reinaldo Azambuja.

A unidade de Anaurilândia tem capacidade para armazenar 27 mil toneladas de grãos, um terço de tudo que a empresa colheu em milho e soja ano passado (81 mil toneladas). A Copasul é integrada por 934 cooperados, sendo 232 mini-produtores, 556 pequenos, 143 pequenos/médios produtores e 3 médios produtores. Juntos, eles cultivam 9 mil hectares em vários municípios sul-mato-grossense.

O investimento faz parte da expansão da cooperativa na região, que viu no local potencial e produtores empenhados em desenvolver a agricultura regional. “Nós sempre buscamos atender as necessidades do produtor rural. Essa é uma nova fronteira agrícola e queremos somar com os produtores da região. Houve uma grande identificação entre os produtores com o jeito de ser Copasul, e juntos queremos fortalecer ainda mais a região, que tem muitos potenciais”, disse o presidente da empresa, Gervásio Kamitani.

O secretário Ricardo Senna destaca, ainda, o apoio efetivo do Governo do Estado, por meio do Programa Estadual de Desenvolvimento e Fortalecimento do Cooperativismo em Mato Grosso do Sul (Procoop), para viabilizar o empreendimento, que conta com financiamento do Fundo Constitucional para o Centro-Oeste (FCO). “A chegada da Copasul representa um marco para o desenvolvimento de Anaurilândia, com a criação de empregos, movimentação no comércio e impulsionamento no campo”, disse Senna.

A Copasul foi fundada em 1978, em Naviraí. Expandiu-se para Deodápolis, Novo Horizonte do Sul, Itaquiraí, Maracaju, Dourados, Nova Andradina, em 2017 chegou a Ivinhema, com a unidade no distrito de Amandina, e agora em Anaurilândia.