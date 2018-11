Investimento Com investimento superior a R$ 1 milhão, Natal da Capital será aberto dia 8 Praça de alimentação será coberta para proteger visitantes de chuva

A programação oficial da Cidade do Natal, de Campo Grande, será aberta no próximo dia 8, anunciou nesta sexta-feira a Prefeitura de Campo Grande. Para a edição de 2018, o município criou personagens para o evento: Luna, seu irmão Júpiter, e seu furão de estimação, Cláudio, os anfitrões da festa. Para as festas de fim de ano, o investimento na decoração da cidade passa de R$ 1 milhão.

Na reforma das estruturas de madeira localizadas ao lado do Parque das Nações Indígenas, a Prefeitura de Campo Grande investiu R$ 456.510,94. Na iluminação de várias vias da cidade, como as que ligam às saídas da zona urbana ao centro, e vias importantes como a Afonso Pena, foram aplicados R$ 578,5 mil na compra de iluminação decorativa.

Na Cidade do Natal, além dos recursos públicos, também haverá parcerias privadas para alguns eventos e também decoração. Estão previstas várias apresentações culturais, como dança, teatro e música regional. No próximo dia 21 de dezembro, está previsto um show com a Família Lima. Nos dias 24 e 25 de dezembro está previsto o tradicional Auto de Natal.

O tema da decoração da Cidade do Natal neste será Ramos da Fé. Haverá o tradicional presépio, que este ano chega com novidades para o público.

No Réveillon, haverá apresentação com a banda Lilás. O detalhes da festa da virada do ano, é que pela primeira vez não haverá queima de fogos de artifícios. Segundo a prefeitura, em respeito a crianças, idosos e animais.

“No dia 22 de outubro publicamos um decreto proibindo o uso de fogos em eventos da Prefeitura. Fizemos isso considerando que a intensidade do som produzido pelos fogos, que ficam acima dos 150 decibéis, é prejudicial à audição. O problema se agrava ainda em crianças, idosos e, principalmente, animais”, explica o prefeito Marquinhos Trad.

Proteção para dias chuvosos

Como nesta época do ano chove muito, está prevista a implantação de um pergolado na Praça da Alimentação, que ficará fixo, oferecendo mais conforto para quem for prestigiar o evento, além de proteger os visitantes das eventuais chuvas.