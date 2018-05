Com mais de 100 pessoas trabalhando, obra do Hospital Regional de Três Lagoas segue a todo vapor

Considerado estratégico para o atendimento da saúde da região Leste de Mato Grosso do Sul, as obras do Hospital Regional de Três Lagoas (HRTL) seguem em ritmo intenso de trabalho, com cerca de 114 trabalhadores a todo vapor.

“Essa obra é muito importante, além de construirmos um hospital que servirá para a população de toda a Costa Leste, como ponto de atendimento de referência em média a alta complexidade, esse hospital servirá também para a formação dos novos profissionais da área da saúde”, pontuou o governador Reinaldo Azambuja, na última visita às obras do hospital.

De acordo com a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) as principais frentes de serviço estão concentradas na execução da superestrutura (forma, armação e concreto). “Também são realizadas as tubulações de esgoto e águas pluviais e as instalações elétricas. São os trabalhos primordiais que fazem toda a parte estrutural da obra”, explicou o titular da pasta e engenheiro civil, Helianey da Silva.

Conhecendo a obra

Construído num terreno de 26.466,28m², o prédio de 15.687,00 m² terá capacidade para 138 leitos e contará com blocos setorizados: Bloco A, Bloco B, Bloco D e os anexos.

No bloco A funcionará os serviços de emergência e urgência, psiquiatria, diagnóstico, tomografia, ressonância magnética, raio-x e ultrassonografia. A estrutura contará com ambulatórios, leitos, centro cirúrgico, auditório, salas de aulas, laboratórios, esterilização e área técnica dos equipamentos de climatização do centro cirúrgico.

Segundo a Agência Estadual de Gestão de Emprendimentos (Agesul), autarquia da Seinfra que gere e fiscaliza as obras no Estado, este bloco já recebeu toda a parte da fundação, a concretagem dos pilares do pavimento térreo, a laje do piso térreo, concretagem das escadas e o escoramento metálico. Atualmente estão em execução a armação das vigas e a das bandejas salva-vidas no perímetro externo.

Já o Bloco B contará com a farmácia, hemodinâmica, diretoria, coordenação, pediatria, alojamento, enfermaria, isolamento, elevador e escada de acesso para o bloco A e casa de máquinas. Neste setor já foi realizada toda a fundação, a concretagem dos pilares do pavimento térreo, concretagem parcial do 1º andar. E estão em andamento a armação das vigas do pavimento do 1º andar e o escoramento da laje.

No Bloco D que contará lavanderia, cozinha e vestiários, além da fundação já foram feitas a concretagem dos pilares do pavimento térreo, da laje de cobertura e a alvenaria cobertura. Estão em execução: as alvenarias interna e externa, as tubulações de esgoto e os serviços elétricos do prédio.

A parte relativa aos anexos da obra composta pelas casas de grupos de geradores, casa de gás, central de tratamento de água, central de GLP, central de resíduos e guaritas ainda não tiveram início e segundo a Agesul são setores realizados mais adiante no cronograma. Ao todo a obra já foi 15% executada.O Hospital Regional de Três Lagoas é um pleito antigo da população da região e está sendo construído no Distrito Industrial, às margens da rodovia BR-158, em uma área doada pelo empresário Magid Thomé Filho à Prefeitura.

A previsão é que quando entrar em funcionamento, o HRTL empregue 652 funcionários em quatro turnos.