Dourados Com mais de 2 mil contratações, Dourados fecha novembro com saldo positivo de emprego

O município de Dourados registrou saldo positivo de 380 vagas de emprego em novembro. É o que indica o levantamento do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), divulgado na quinta-feira (20/12).

No mês passado foram 2.027 admissões e 1.647 demissões no maior município do interior sul-mato-grossense.

A indústria foi o setor que mais contratou. Para a função de alimentador de linha de produção, são 205 registros e 101 pessoas que perderam o emprego, saldo de 104.

Em seguida aparece o comércio varejista, com 178 trabalhadores admitidos e 128 desligamentos, saldo de 50 vagas.

Já em nível estadual, Mato Grosso do Sul encerrou o mês de novembro com saldo positivo de 720 postos. Conforme aponta o Caged, são 18.392 admissões contra 17.672 demissões ao longo do período.

No país foram 1.189.414 contratações e 1.130.750 encerramento de vagas, saldo de 58.664.