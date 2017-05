Educação Com mais de 2 mil inscritos em MS, Olimpíada Brasileira de Física acontece nesta quinta-feira

Alunos de colégio particular da Capital recebem preparação específica para participar das competições

Mais de 2.400 alunos de todo Mato Grosso do Sul participam, no dia 11 de maio, da 1ª fase da Olimpíada Brasileira de Física (OBF 2017). As provas aplicadas nas escolas são classificatórias para a 2ª fase, que acontece em agosto. Estudantes de 26 escolas participam da competição.

José Renato, Evellyn Caroline e Élani Marques, alunos do 2º e 3º anos do Colégio Salesiano Dom Bosco se preparam para a OBF 2017 assistindo aulas com conteúdos específicos todas as segundas-feiras, resolvem exercícios e provas anteriores, além de tirar dúvidas com os professores. Junto com mais 107 alunos, eles fazem parte do projeto “Aluno Olímpico”, criado em 2016 para incentivar o envolvimento de professores e alunos e dar acompanhamento para as Olimpíadas Brasileiras de Astronomia e Astronáutica, de Física e de Matemática.

“O projeto envolve alunos do Ensino Médio e também do Ensino Fundamental, proporcionando uma preparação intensiva e a oportunidade de conhecer temas que vão além da grade curricular da série em que estuda”, explica Edilma Sampaio, coordenadora do Projeto.

No primeiro ano de funcionamento, os resultados chamaram atenção: em 2016 os alunos do Colégio Salesiano Dom Bosco conquistaram duas medalhas de ouro, duas de prata e duas de bronze. Além disso, quatro alunos foram classificados para o processo de seleção da equipe que representará o Brasil na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica (IOAA, em inglês) e na Olimpíada Latino Americana de Astronomia e Astronáutica (OLAA). Pelo excelente desempenho, dois alunos foram convidados para participar da XIV Jornada Espacial, que contemplou apenas 72 alunos do Brasil inteiro.

Hoje acadêmico de Engenharia Civil da UFMS, Pedro Brandão foi um dos medalhistas de ouro e um dos convidados a passar uma semana em São José dos Campos, assistindo palestras, participando de cursos e workshops e visitando departamentos militares, o ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), além de outras instituições da área.

“O Projeto certamente me ajudou a atingir esses resultados. Os conteúdos são bastante específicos, alguns a gente nem vê na escola, mas o hábito de interpretar enunciados e resolver exercícios me deu um raciocínio diferenciado, que pode ser aplicado em qualquer disciplina”, explica.

Outras provas

O gabarito da Olimpíada Brasileira de Física está previsto para ser divulgado no dia 5 de junho e a prova da 2ª fase agendada para o dia 19 de agosto. A terceira fase está prevista para o dia 18 de setembro e o resultado final para o dia 27 de novembro.

As provas da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica estão agendadas para o dia 19 de maio, com gabarito divulgado no dia seguinte. Para o dia 06 de junho estão previstas as provas da 1ª fase da Olimpíada Brasileira de Matemática, os classificados para a segunda fase serão conhecidos em 11 agosto e as provas acontecerão em 16 setembro. O resultado final sai no dia 22 de novembro.