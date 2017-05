Cidade Com mais de 200 vagas, universidade abre vagas para minicursos de graça

Por: Jhoseff Bulhões, com assessoria

Nesta terça-feira, a partir das 13h30, a Uniderp Agrárias oferecerá oito minicursos gratuitos para quem pretende desenvolver novas habilidades pessoais e atualizar as competências profissionais. A iniciativa faz parte do evento Uniderp Conecta, que disponibilizará mais de 300 vagas nos segmentos de plantas ornamentais, animais de companhia, primeiros socorros, medicamentos, manipulação de sabonetes, nutrição, atividade física e gastronomia.

As vagas são limitadas, os alunos receberão certificado de conclusão e as inscrições deverão ser feitas presencialmente na unidade, situada no Parque dos Poderes. Os interessados em participar dos minicursos precisam ter ensino médio completo. Mais informações pelo telefone (67) 3309.6500.

Confira a programação completa dos minicursos gratuitos:

- Das 13h30 às 17h – Utilização correta de plantas ornamentais

- Das 14h às 17h – Principais cuidados no primeiro ano de vida do cão e do gato

- Das 15h às 17h – Primeiros socorros

- Das 15h às 17h – Uso racional de medicamentos em idosos

- Das 15h às 17h – Produção de sabonete

- Das 17h às 19h – Nutrição, exercício físico e estética

- Das 18h às 22h – Curso básico de risoto

- Das 18h às 21h – Atividade física na melhoria da qualidade de vida em idosos

Serviço

Minicursos gratuitos no Uniderp Conecta

Data: 30 de maio (terça-feira)

Horário: vespertino e noturno

Local: Uniderp Agrárias

Rua Alexandre Herculano, 1.400 – Parque dos Poderes

Informações: (67) 3309.6500