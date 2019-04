UCDB Com mais serviços oferecidos, projeto Bem Gestar passa a atender também no período noturno

Promovido pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) há um ano, o projeto Bem Gestar passou por uma reformulação e, em 2019, traz mais serviços para mulheres em qualquer período gestacional e para àquelas que tiveram bebê recentemente. O atendimento gratuito que envolve três áreas do conhecimento — Fisioterapia, Enfermagem e Nutrição — também conta, agora, com a participação dos cursos de Farmácia e Educação Física.

“Com a inserção dessas áreas no projeto, passamos a abranger outras vertentes da saúde e melhoramos o atendimento às mamães. Para aquelas gestantes de baixo risco, por exemplo, iremos trazer exercícios funcionais no solo, algo que vai ajudar no momento do parto, pois aumenta a força muscular. Também oferecemos aromaterapia e massagem, para relaxamento e diminuição da ansiedade, além de orientações relacionadas ao uso de medicamentos”, esclareceu a coordenadora do projeto, professora Márcia Rotta.

Outra mudança, de acordo com Márcia foi a ampliação no horário de atendimento. Nas quintas-feiras, além da programação já existente para o período da tarde, das 13h30 às 17h30, o projeto estendeu os serviços para o período noturno, 17h30 às 20h30. “Quisemos contemplar também as mamães que trabalham durante o dia e não poderiam participar das atividades em outro horário”, frisou a coordenadora.

Durante a semana, os serviços também são oferecidos pelo Bem Gestar nas segundas-feiras, às 14h, nas terças-feiras, das 13h30 às 17h, e nas quartas-feiras pela manhã, das 9h às 11h. Fazem parte dos atendimentos: acompanhamento nutricional, consulta pré-natal, drenagem linfática, dança mamãe-bebê, dança circular e também exercícios físicos no solo e em piscina aquecida. (Confira abaixo a programação)

Além disso, as gestantes têm acesso à cursos de capacitação que trazem informações sobre preparo para o parto, cuidados com o recém-nascido e precauções que podem ser tomadas para evitar complicações de saúde na gravidez. O projeto está aberto para receber mais pacientes e as mulheres interessadas podem fazer a inscrição. Mais informações podem ser adquiridas por meio dos números (67) 3312-3705 ou (67) 98401-4136.

Programação Bem Gestar

Segunda-feira

14h – consulta de Enfermagem e agendamentos

Terça-feira

14h – curso de capacitação para gestantes e roda de conversa (os temas são variados a cada semana)

15h – aromaterapia, massagem e dança mamãe-bebe

16h – drenagem linfática, fortalecimento do assoalho pélvico e exercícios em solo

Quarta-feira

9h às 11h – consultas de Enfermagem , fortalecimento de assoalho pélvico e exercícios em solo.

Quinta feira

14h – grupo de puérperas

14h – aromaterapia, dança mamãe-bebe, massagem

15h – exercícios em solo e relaxamento em piscina terapêutica (watsu e JDG)

17h30 às 20h30 – agendamento de consultas

18h – curso de capacitação para gestante (os temas são variados a cada semana)

18h30 – exercícios em solo e piscina aquecida

20h – aromaterapia e dança circular