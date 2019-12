Clima Com máxima de 34°C em MS, previsão é que chuva vá embora nesta sexta Chuva começou logo cedo em Campo Grande, mas Inmet diz que aguaceiro que atravessa Mato Grosso do Sul vai para região norte

Chuva e tempo escuro teimando em deixar dia amanhecer fizeram neon com as luzes da Rua 14 de Julho Foto: Henrique Kawaminami

Aguaceiro em todo lugar. É assim em Mato Grosso do Sul que dá boas vindas ao final de semana e amanhece a sexta-feira (6) sob chuva. Hoje, ainda assim, a previsão é que o aguaceiro pare e vá embora para a região norte. No Estado, nesta sexta, a previsão é de máxima de 34°C e a mínima, de 16.

É o que diz o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), que prevê sol predominante na sexta-feira. No sábado (7), o sol deve aparecer entre poucas nuvens e a previsão é que a umidade caia na região sul e sudeste de Mato Grosso do Sul.

As temperaturas continuam em elevação ao longo do final de semana, com máxima de 36°C em Mato Grosso do Sul, no sábado. No domingo a chuva volta, e a previsão é de trovoadas isoladas em todo o Estado. Na segunda-feira (9), chuva forte e tempo nublado de novo, vai e vem da estação. As temperaturas caem, novamente, na segunda.

Em Campo Grande nesta sexta-feira a máxima prevista pelo Inmet é de 29°C e a mínima de 19°C, com templo nublado a parcialmente nublado e sol entre nuvens. Na região centro norte, em São Gabriel do Oeste, a máxima será de 32°C e a mínima de 22°C.

Em Coxim as temperaturas são um pouco mais baixas, com máxima de 29 e mínima de 16, mesma previsão para as regiões sul e sudoeste, em Dourados, Amambai, Caarapó e Ponta Porã.

Na região leste, em Três Lagoas e Brasilândia, a máxima será de 33°C e a mínima de 21°C. No Pantanal, em Corumbá e Miranda, o Inmet prevê máxima de 33°C e a mínima de 22. Nas regiões sul e sudoeste, a máxima é de 29.