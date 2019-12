14 de Julho Com nova proposta, 14 de Julho terá apresentações culturais nos próximos domingos

Nos dias 8, 15 e 22 de dezembro, a Rua 14 de Julho será toda dos pedestres! A iniciativa faz parte das ações do Programa Reviva Campo Grande e tem a intenção de fazer com que a população possa usufruir ainda mais do Centro da cidade durante o período de compras para o Natal. A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), ainda oferece uma série de atrativos culturais para tornar estes domingos ainda mais especiais.

O trecho entre a Rua Barão do Rio Branco e a Rua Dom Aquino ficará restrito aos que querem um momento de passeio para encerrar a semana da melhor forma possível, das 8 às 18 horas. Estes três domingos em que a principal via comercial da cidade fica fechada são um teste para acompanhar a possibilidade de torná-la um shopping a céu aberto.

Neste dia 8 de dezembro, as atrações culturais começam por volta das 11 horas, com apresentação do cantor pop “Seu Kaique”. Em seguida, é a vez do grupo de pagode “Fique à Vontade” animar a população na hora do almoço.

Das 13h às 14h30 é a vez do sertanejo na 14 de julho, com show da cantora “Andreia Rios”, do talento prodígio “Matheuzinho” e da dupla “Rafa & Ruan”.

“Karla Coronel” e sua voz marcante encantam o público a partir das 15h e o intervalo até às 16h guarda uma surpresa para quem for prestigiar o evento.

A banda de blues “Coquetel Blue” traz uma sonoridade diferente para a Rua 14 de Julho. O cantor de sertanejo universitário “Matheus Zanet” e a dupla de modão “Renan e Rodrigo” encerram a programação do primeiro domingo de 14 fechada para a cultura após a entrega da via requalificada.