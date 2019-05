Copa Verde Com Operário e Corumbaense, Copa Verde começa em julho Disputa envolve times de 12 estados

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira (27) os documentos técnicos da Copa Verde 2019, que tem Operário e Corumbaense como representantes de Mato Grosso do Sul. A competição está marcada para começar no dia 24 de julho.

A entidade máxima do futebol nacional publicou plano geral de ação, regulamento específico e tabela básica da Copa Verde. Os confrontos e suas datas, horários, locais ainda não foram definidos.

As equipes classificadas têm até o dia 4 de junho para confirmar participação no torneio via ofício encaminhado a Diretoria de Competições da CBF (DCO).

A reportagem procurou o presidente do Operário, Estevão Petrallás, a fim de questionar sobre a participação do Galo, mas o dirigente não atendeu ou retornou as ligações até a publicação deste texto.

Já o tesoureiro e ex-presidente do Corumbaense, Bosco Delgado, afirmou que o Carijó só disputa a Copa Verde se a CBF custear a logística das partidas, o que não é previsto no regulamento.

Ao contrário do que é feito no Campeonato Brasileiro Série D, em que a entidade paga todas as despesas dos times envolvidos, os clubes da Copa Verde são responsáveis pelos custos com arbitragem e exame antidoping.

No ano passado, Operário e Corumbaense também foram os representantes do Estado. Os dois caíram ainda na primeira fase, diante de Cuiabá e Luverdense, respectivamente.

O Paysandu é o atual campeão da Copa Verde. O vencedor da edição de 2019 terá vaga direta nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2020.

SISTEMA DE DISPUTA

O regulamento da Copa Verde prevê a participação de 24 clubes em cinco fases, no sistema de mata-mata. Na primeira fase, os 16 times piores posicionados no ranking nacional 2019 da CBF se enfrentam em duelos eliminatórios de ida e volta. Os oito classificados avançam para as oitavas de final, onde encontram as oito equipes melhores colocadas no ranqueamento da CBF.

Em caso de empate em pontos ao fim dos jogos de ida e volta, avança o clube com maior saldo de gols. Em caso de igualdade também neste critério, definição vai para cobrança de pênaltis.

Podem participar da Copa Verde os campeões estaduais - ou do torneio seletivo - nas doze federações estaduais participantes (AC, AM, AP, DF, ES, GO, MS, MT, PA, RO, RR e TO); os seis times das federações participantes melhores posicionados no ranking nacional da CBF, excluídas as equipes do primeiro critério; e mais seis representantes das federações que tenham até duas vagas asseguradas.