Seleção feminina Com oração e Marta em campo, seleção feminina faz primeiro treino na França

A três dias da estreia na Copa do Mundo feminina, a seleção brasileira iniciou os trabalhos na França. O time comandado pelo técnico Vadão realizou na manhã desta quinta-feira o primeiro treinamento em Grenoble, tendo como boa notícia mais uma aparição de Marta no gramado. A craque trabalhou no campo, seguindo a recuperação da lesão na coxa esquerda, fazendo um treino físico em separado.

Esta é a segunda atividade em que Marta vai a campo, ainda na reta final da recuperação da lesão sofrida em 25 de maio. Ela também havia dado as caras ainda em Portimão, em Portugal, onde a equipe realizou parte da preparação para a Copa. A camisa 10 se recupera de uma lesão no músculo bíceps femoral da coxa esquerda. Na segunda, fez novos exames e foi liberada para começar a fase de transição depois de quatro sessões de fisioterapia.

Antes da atividade, a comissão técnica se reuniu com todo o grupo de jogadoras no centro do gramado do CT, para um momento de oração. Em treino tático, o técnico Vadão testou o ataque com Bia Zaneratto, Debinha e Andressa Alves.

O time treinará no CT em Grenoble até a próxima sexta-feira. No sábado, fará o reconhecimento do gramado do Stade des Alpes, onde estreia na Copa do Mundo no próximo domingo, diante da Jamaica, às 10h30 (de Brasília).