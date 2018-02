Com paralisação agendada, TRE-MS orienta que eleitores façam a biometria neste fim de semana

O processo de revisão eleitoral e cadastramento biométrico dos eleitores de Campo Grande será paralisado no sábado (24) e domingo (25). Por esse motivo, a Justiça Eleitoral recomenda aos eleitores que compareçam neste fim de semana aos postos de atendimento.

A paralisação decorre de uma manutenção geral que será realizada no sistema pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Além disso, haverá desligamento da energia elétrica no Prédio do Fórum Eleitoral, que fica no Parque dos Poderes, para a realização da última etapa de uma manutenção preventiva.

Sabendo que muitos eleitores só possuem os finais de semana disponíveis para o comparecimento, que é obrigatório na Capital, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) orienta que estes busquem aos plantões que serão realizados neste sábado (17) e domingo (18), nos seguintes locais e horários:

· Central de Atendimento ao Eleitor de Campo Grande - Fórum Eleitoral

Rua Delegado José Alfredo Hardman, 180, Parque dos Poderes.

Horário de atendimento: Sábado, das 8h às 12h.

· Memorial da Cultura Apolônio de Carvalho

Av. Fernando Corrêa da Costa, 559 - Centro.

Horário de atendimento: Sábado, das 08h às 17h; Domingo, das 8h às 12h.

BIOMETRIA NA CAPITAL

Atualmente, 433.524 eleitores já compareceram aos atendimentos da biometria em Campo Grande. Isso corresponde a 70,69% do total, que é de 613.218.

Lembrando que o prazo vai até 18 de março de 2018. É importante não deixar para última hora.