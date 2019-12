Com preÃ§o nas alturas, carne bovina vira alvo de ladrÃµes

Carne bovina Com preço nas alturas, carne bovina vira alvo de ladrões Suspeito furtou peças de alcatra e maminha, e quebrou o pé durante fuga

Com preço médio 8% acima do convencional, conforme dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a carne bovina virou alvo de criminosos em Mato Grosso do Sul. Na última sexta-feira (13), homem de 38 anos foi preso, em Dourados, no momento em que tentava sair de um supermercado sem pagar por duas peças de carnes avaliadas em R$ 166. Ao ser flagrado, o autor tentou fugir e acabou quebrando o pé.

De acordo com informações da Guarda Municipal, responsável pela prisão, por volta das 18 horas o autor entrou no supermercado, tirou uma sacola plástica do bolso e colocou um pacote de alcatra e outro de maminha. Ele tentou sair rapidamente sem pagar pelos produtos, mas foi abordado do lado de fora por equipe de segurança do estabelecimento.

O homem foi levado para uma sala reservado e, ao notar a presença dos guardas municipais, tentou fugir pulando de uma altura de cinco metros. Ele quebrou um dos pés e precisou ser encaminhado pelos agentes até uma unidade de saúde.

Suspeito de outros furtos em supermercados da cidade, o homem foi levado para a delegacia após receber atendimento médico. Lá, foi ouvido e liberado.