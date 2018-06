Clima Com previsão de chuva para algumas regiões tempo esquenta em MS "A umidade relativa do ar será de 45% a 95%"

Durante a manhã desta segunda-feira (11.6) o tempo seguirá parcialmente nublado em todas as áreas. A partir da tarde, mudanças são esperadas.

Áreas de instabilidades associadas a um sistema de baixa pressão darão possibilidade para chuva forte na parte Sul de Mato Grosso do Sul e pancadas de chuva nas demais áreas.

A umidade relativa do ar será de 45% a 95% e as temperaturas no Estado ficarão em torno de 15ºC a 32ºC. As informações do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).

Confira como deve ficar a temperatura hoje em alguns municípios:

• Bonito – °C (mínima) / ºC (máxima)

• Campo Grande – 23ºC (mínima) / 28ºC (máxima)

• Corumbá – 24ºC (mínima) / 29ºC (máxima)

• Coxim – 22ºC (mínima) / 33ºC (máxima)

• Dourados – 20ºC (mínima) / 30ºC (máxima)

• Naviraí – ºC (mínima) / ºC (máxima)

• Nova Andradina – ºC (mínima) / ºC (máxima)

• Ponta Porã – 20ºC (mínima) / 27ºC (máxima)

• Três Lagoas – 24ºC (mínima) / 35ºC (máxima)