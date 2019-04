EVENTO COWORKING Com programação gratuita, Dia Mundial da Criatividade acontece pela primeira vez em Campo Grande Evento está em sua 4ª edição no Brasil e programação é totalmente gratuita

Evento realizado em Recife Foto: Divulgação/Assessoria

No próximo dia 21 de abril, os campo-grandenses poderão curtir o domingo de Páscoa de um jeito diferente: com palestras, oficinas e workshops de temas como design, cultura maker, comportamento, empreendedorismo, tecnologia e inovação. É que Campo Grande é uma das 150 cidades do país a receber a programação que celebra o Dia Mundial da Criatividade.

Organizada no Brasil desde 2014 pelo psicólogo Lucas Foster, um dos principais nomes da economia criativa, a data entrou para o calendário da Organização das Nações Unidas (ONU) em 2018 com a intenção de valorizar, incentivar e celebrar a criatividade e a inovação para o desenvolvimento sustentável, reunindo atividades em mais de 50 países.

Em sua 4ª edição nacional, o evento se consolida como o maior evento coletivo de criatividade, oferecendo atividades gratuitas que visam fomentar e contribuir para uma agenda de inovação e desenvolvimento sustentável. A estimativa é que o evento impacte um público de mais 65 mil pessoas em todo o país.

Em Campo Grande, as atividades acontecem a partir das 14h no espaço Cocriativo Coworking. A programação conta com dois ambientes e eventos simultâneos, abordando temas como criatividade e negócios, criatividade corporativa, produção audiovisual, teatro, desenho e muito mais.

SERVIÇO

As atividades do Dia Mundial da Criatividade acontecem no dia 21 de abril a partir das 14h no Cocriativo Coworking (Rua Princesa Isabel, 390 - Centro). Os eventos são gratuitos, mas com vagas limitadas. Para conferir detalhes da programação e se inscrever, clique aqui.