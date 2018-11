Reunião Com R$ 169 milhões garantidos para MS, Reinaldo Azambuja vai se reunir com Bolsonaro no dia 14

O governador Reinaldo Azambuja disse nesta quarta-feira (7.11), em Brasília, que vai se encontrar com o presidente eleito Jair Bolsonaro no próximo dia 14 de novembro para discutir pautas de interesse de Mato Grosso do Sul e do País. Ele recebeu a confirmação de Onyx Lorenzoni, ministro extraordinário e futuro chefe da Casa Civil de Bolsonaro.

“Vou falar sobre a fronteira, o presidente está preocupado e nós também. Essa é a pauta número 1 que vou levar ao presidente [Bolsonaro]. Também vou falar sobre as rotas Transoceânica e a Bioceânica; a revitalização da Malha Oeste. Mas o ponto mais sensível é a segurança de fronteira, precisamos saber qual a medida que o presidente vai tomar nas fronteiras do Estado com a Bolívia e o Paraguai”, disse o governador.

No cardápio do encontro estão questões nacionais que dependem da participação ou são pertinentes aos governadores e à União. “Temos uma reunião com todos os governadores marcada para o dia 14, com Bolsonaro, Guedes [Paulo Guedes, futuro ministro da Economia] e Onix. Nesse encontro vamos discutir uma pauta federativa”, disse.

Emendas

Reinaldo Azambuja confirmou também que Mato Grosso do Sul vai receber R$ 169 milhões em investimentos federais por meio das emendas impositivas apresentadas pela bancada do Estado no Congresso Nacional no Orçamento do próximo ano. Conforme ele, isso será importante para melhorar os serviços oferecidos à população.

“São emendas de bancada impositivas, temos seis emendas, são cerca de R$ 170 milhões garantidos que vão ser empenhados, liberados e, desta maneira, atendidas as demandas do Estado na área de saúde com a compra de equipamentos para hospitais; na segurança pública, equipando-se melhor as polícias, principalmente o DOF. Na área da educação poderemos atender o transporte escolar, melhorar a condições do transporte escolar com os municípios.Pelo menos sabemos que em 2019 teremos seis emendas que serão integralmente liberadas”, destacou o governador.