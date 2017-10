Polêmica Com R$ 30 mil por semana, médico dizia que Marcelo Rezende estaria curado até setembro

Marcelo Rezende faleceu no mês passado e deixou uma legião de fãs e amigos tristes que torciam pela recuperação do apresentador. Rezende apresentava o policialesco “Cidade Alerta” diariamente nas tardes da Rede Record e morreu aos 65 anos, em decorrência de um câncer no pâncreas que gerou uma metástase no fígado.

O programa “Domingo Espetacular” revelou como funcionava o tratamento alternativo que o jornalista adotou, após ouvir que só teria 1% de chance de cura. Marcelo se comunicava com o médico Lair Ribeiro e com a ginecologista Katia Yuri Nakazone por conta do procedimento chamado de “Farmácia de Deus”.

Lair, inclusive, era muito venerado por Marcelo, que acreditava na cura. O médico foi bem forte quando cravou que até setembro o jornalista estaria curado, mas não foi, infelizmente, o que aconteceu. O valor pago por Rezende por esse tratamento era de R$ 30 mil por semana. A reportagem do Domingo Espetacular procurou o médico Lair Ribeiro, mas ele não quis gravar entrevista.

O médico nega que tenha participado do tratamento de Marcelo Rezende, mas a reportagem apurou que só entre os dias 28 e 30 de agosto o Lair Ribeiro e o apresentador se encontraram quatro vezes.

O fato é com o tratamento alternativo de Lair Ribeiro, Marcelo Rezende optou por abandonar definitivamente o tratamento do câncer dele feito com quimioterapia, o que pode ter apressado ainda mais a morte do apresentador.