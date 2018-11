UFGD Com redação sobre refugiados, UFGD tem prova de vestibular neste domingo

Com mais de 9 mil candidatos, a UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) está fazendo vestibular neste domingo. As provas estão sendo aplicadas em Campo Grande e em Dourados para ingresso em um dos 32 cursos de graduação presencial da Universidade e ainda EAD para Letras/Libras bacharelado e licenciatura e licenciatura em Educação no Campo.

Na parte da manhã, os candidatos tiveram de fazer uma redação dissertativa acerca do aumento de refugiados no Brasil. Logo mais, às 14h, é a vez da prova objetiva de Ciências Naturais.

Vinda de Bodoquena, a candidata Aline Zanuncio, de 19 anos, escolheu Campo Grande para realizar a prova. Ela sonha em cursar Enfermagem. "O tema foi bem tranquilo", disse. Também com 19 anos, a estudante Brenda Klitzke, veio de Presidente Prudente, interior de São Paulo, para tentar uma vaga em Medicina. "Achei a redação muito tranquila por ser dissertação e sobre refugiados. Estávamos acostumados a ver isso o tempo todo", explicou. Por ter familiares na Capital e em Dourados é que a candidata escolheu prestar UFGD.

Os cinco cursos mais concorridos da UFGD neste vestibular são: Medicina (246 por vaga); Direito (34,44 por vaga); Psicologia (13,43 por vaga); Agronomia (13,72 por vaga) e Engenharia Civil (9,47 por vaga).

No total, são 952 vagas para os cursos de: Administração; Agronomia; Artes Cênicas; Biotecnologia; Ciências Biológicas; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Ciências Sociais; Direito; Educação Física; Engenharia Agrícola; Engenharia de Alimentos; Engenharia de Aquicultura; Engenharia Civil; Engenharia da Computação; Engenharia de Energia; Engenharia de Produção; Engenharia Mecânica; Física; Geografia; Gestão Ambiental; História; Letras; Matemática; Medicina; Nutrição; Pedagogia; Psicologia; Química; Relações Internacionais; Sistemas de Informação e Zootecnia.