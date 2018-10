Repertório Com repertório autoral, Ivan Cruz e Maria Alice se apresentam em Campo Grande Shows acontecem, respectivamente, dia 18 de 20 de outubro; Apresentações são gratuitas

A programação especial em comemoração ao aniversário do Mato Grosso do Sul segue nesta semana. Na quinta, 18 de outubro, às 20 horas, no Teatro Prosa, Ivan Cruz faz show de lançamento oficial de seu primeiro CD de música instrumental autoral, com participações de especiais de Eduardo Martinelli, Marcos Assumpção, Gabriel Andrade e Júlio Borba.

As composições contidas no álbum expressam por um lado os valores artísticos mais comuns da academia e dos círculos da música erudita, através das técnicas e possibilidades instrumentais que exploram, além das concepções e conhecimentos que as motivaram, e por outro lado elementos mais próprios da cultura popular, como os ritmos fortes, harmonias jazzísticas e melodias inspiradas por músicas folclóricas.

Na instrumentação, desde violão 7 cordas solo, passando por duo de violões, violão e guitarra, até um sexteto com violoncelo, violino, flauta, clarinete e bateria.

Dia 20, ainda no Teatro Prosa, Maria Alice apresenta o show “Sertões”, com início às 20 horas. Uma viagem musical brasileira de clássicos nordestinos, sertanejos e fronteiriços Maria Alice apresenta show primoroso dando unidade à rica diversidade musical brasileira. O show traz um repertório de sucessos do Nordeste, do interior paulista-mineiro-goiano e da fronteira sul-mato-grossense.

Os arranjos e a direção musical de “Sertões” são do violonista Pedro Ortale, com os instrumentos acústicos dominando os arranjos. Além de Pedro Ortale, “Sertões” conta com a participação de excelentes músicos, como Ivan Cruz (violão), Renan Nonato (acordeon), Toninho Porto (contrabaixo), Chico Simão e João Pedro Ortale (percussão).

Serviço – O Teatro Prosa do Sesc Horto está localizado na rua Anhanduí, 200. O Sesc Cultura está localizado na Avenida Afonso Pena, nº 2270. Acompanhe a programação do Sesc no site sesc.ms