Grêmio Com saída de Tetê, Grêmio chega a R$ 270 milhões em vendas da base em três anos; confira a lista

A venda de Tetê ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, chancela algo que virou corriqueiro no Grêmio. O clube tem oxigenado o caixa com a lapidação e venda de joias. Já são R$ 271,3 milhões alcançados em transações nos últimos três anos.

Negociado nesta segunda-feira, Tetê rendeu ao clube gaúcho R$ 42 milhões por 45% dos seus direitos econômicos. O número mostra que o trabalho está correto. Tanto que a ideia é utilizar uma parte deste valor em melhorias às categorias de base.

Acho que alguma coisa deve ser investida nas categorias de base, principalmente porque vale a pena. Temos excelente infraestrutura, mas não é perfeita. Pode ser melhor mesmo – conta o vice de futebol Duda Kroeff.

Os cofres ganharam um impulso no início de 2017. Pouco depois de conquistar a Copa do Brasil, o Grêmio negociou Walace ao Hamburgo por R$ 33,7 milhões. Meio ano depois, a direção voltou a realizar uma venda vultosa. Pedro Rocha, herói da conquista nacional, trocou a Arena pelo Spartak, de Moscou, por uma quantia de R$ 45 milhões.

Após a Copa do Mundo do ano passado, o Tricolor oficializou a maior venda de sua história. Arthur, que já estava acertado com o Barcelona desde o começo de 2018, protagonizou uma operação à qual gerou R$ 120 milhões. Pouco depois, outro volante saiu do clube para tentar a vida no Velho Continente. Jaílson foi negociado por R$ 19 milhões ao Fenerbahçe.

Esta lista teve outro capítulo nos primeiros dias da atual temporada. Uma das bandeiras do clube neste período de vitórias, Marcelo Grohe deixou o Grêmio para atuar pelo Al-Ittihad, da Arábia Saudita, por R$ 11,6 milhões.

Os valores recebidos permitem ao clube seguir com fluxo de caixa. Mesmo no segundo mês do ano, o dinheiro acumulado oferece ao Grêmio acertar todas as suas pendências e garantir um 2019 tranquilo.

Quitaremos todos os nossos vencimentos de 2019 com este recurso, e ainda aplicaremos parte na base. Contribuirá muito com nosso planejamento financeiro. Todo mundo foi contemplado. Que tenha sorte - garante o presidente Romildo Bolzan.

Desta lista, Walace, Pedro Rocha, Arthur, Jailson e Tetê passaram pelas mãos do ex-coordenador Júnior Chávare, comandante das categorias de base gremista entre 2013 e 2014 e também em 2016. Foi com o dirigente que o atacante assinou contrato com multa de 100 milhões de euros, por exemplo. Ele aposta no sucesso futuro, o que pode gerar ainda mais dinheiro para o Grêmio, pelos 15% da próxima negociação.

Tetê tem personalidade forte, é um garoto profissional, comprometido em jogar futebol. Acho que tem todas as características de um atleta. Sem dúvida se continuar com esse foco, ambição que é inerente, não tenho pingo de dúvida que pode fazer muito sucesso daqui para frente. Só lembranças boas. Como todo craque, muitas vezes contestador em algumas questões, mas nunca indisciplinado - destacou Chávare via assessoria de imprensa.

Com o caminho pavimentado, não é descartado que ainda mais dinheiro chegue aos cofres por talentos da base gremista. Luan e Everton, expoentes da equipe, seguem na mira do futebol europeu e uma nova investida pode ocorrer na metade do ano.