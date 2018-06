Oportunidade Com salários de R$ 1 mil à R$ 3 mil, Sanesul abre seleção para 44 vagas em MS "Os empregos são de contratos com prazo determinado em 22 localidades do Estado"

Foto: Reprodução

A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) abre processo de seleção, hoje, quarta-feira (06/06), para 44 vagas de empregos por prazo determinado em 22 localidades do Estado. Os salários variam de R$ 1.399,93 a R$ 3.068,48.

Além do salário, o candidato contratado por meio do processo seletivo terá direito a benefícios. Há oportunidades para candidatos com ensino fundamental incompleto (até 5º ano completo), ensino médio e para técnicos especializados, conforme requisitos do item 2 do edital.

A ficha de inscrição e a relação de documentos exigidos encontram-se no site www.sanesul.ms.gov.br. As inscrições são gratuitas, os candidatos deverão fazer a entrega do formulário e dos documentos solicitados pessoalmente à Gerência de Desenvolvimento de Pessoas (Gedep) da Sanesul (horários das 7h30 às 11h30 ou das 13h30 às 17h30), na sede administrativa na Rua Doutor Zerbini, 421, Chácara Cachoeira, Campo Grande ou por envio de correspondência via sedex, nas datas pré-estabelecidas pelo edital (hoje, amanhã, quinta-feira 07/06 ou até sexta-feira (08/06).

Cidades em concorrência

De acordo com edital, publicado nesta quarta-feira, a jornada de trabalho será de 200 horas mensais para turno fixo ou 180 horas mensais para turno de revezamento.

As 44 vagas serão destinadas a trabalhos em Campo Grande, Inocência, Nova Esperança (Jateí), Tacuru, Amambai, Aquidauana, Corumbá, Coxim, Dourados, Mundo Novo, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, Três Lagoas, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Água Clara, Ivinhema, Sete Quedas, Coronel Sapucaia e Porto Murtinho.