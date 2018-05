Oportunidade Com salários de R$ 8,4 mil concurso da PM e Bombeiros abrem 36 vagas "Serão reservadas a cota de 20% para negros e 3% aos índios"

O governo estadual lançou três concursos para oficiais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, com 36 vagas, sendo 24 para área da saúde e mais 12 para diferentes funções de nível superior. O salário será de R$ 8.414,72, logo após o término do curso de formação. As inscrições começam nesta segunda (14) e seguem até 08 de junho.

Os interessados devem fazer as inscrições pelo site da Fapems (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura de MS) e pagar a taxa de R$ 205,36. Nos três certames haverá avaliação de provas escrita, prova de títulos, exame de aptidão mental e saúde, além de avaliação física e investigação social.

Também serão reservadas a cota de 20% para negros e 3% aos índios. Foram abertas 12 vagas para área de saúde da Polícia Militar, nas funções de médico ortopedista e traumatologista, psiquiatra, ginecologista e obstetra, cardiologista, clínica médica, oftalmologista, urologista, além de duas vagas para dentista e duas para médico veterinário.

Já para o Corpo de Bombeiros serão mais 12 vagas de medicina, além de mais 12 para diferentes funções, como: Arquitetura, serviço social, (2) direito, educação física, engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia mecânica, comunicação social (habilitação em jornalismo), pedagogia, (2) análise de sistema.

As provas escritas serão em datas diferentes. Dia 02 de agosto será para os candidatospara diferentes funções de ensino superior do Corpo de Bombeiros, no dia 12 do mesmo mês será a vez do concurso na área de saúde da Polícia Militar e no dia 02 setembro (provas) para as vagas de medicina do Corpo de Bombeiros. A classificação final dos três (certames) será divulgada no dia 21 de dezembro.