Com salÃ¡rios de R$ 954 a R$ 2 mil, Funtrab oferece 200 vagas na Capital

EMPREGO Com salários de R$ 954 a R$ 2 mil, Funtrab oferece 200 vagas na Capital Confira a lista completa para esta semana

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), oferece nesta segunda-feira (11), 200 vagas, entre elas, há vagas para mecânico e operador de caixa. Os salários variam entre R$ 954, valor mínimo atualmente, à R$ 2 mil.

As oportunidades são para auxiliar operacional de logística, 20 vagas, costureira em geral com, 16 vagas, trabalhador volante da agricultura, 20 vagas e auxiliar de logística com 6 vagas.

Os interessados deverão ir com os documentos pessoais até a sede da Funtrab localizada na Avenida Treze de Maio, n°2773, região central de Campo Grande.

Para vagas no interior, o cidadão deve procurar a Casa do Trabalhador de cada município. Os endereços, telefones e horários de atendimento de cada localidade podem ser conferidos no site da Funtrab.

Confira abaixo a lista completa de vagas ofertadas na Capital.