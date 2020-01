Com tampa de freezer e braÃ§o de cadeira, adolescentes fizeram buraco em Unei

Os adolescentes da Unei (Unidade Educacional de Internação) Novo Caminho, localizada no Jardim Los Angeles em Campo Grande, usaram a tampa de um freezer para abrir um buraco de 40 centímetros na parede de um dos alojamentos do local, nesta segunda-feira (6). Com o braço de uma cadeira, eles ainda arrombaram cadeados das celas. Ao todo, 10 internos foram levados para a delegacia após tentativa de fuga.

Conforme informações repassadas pela polícia, a quebradeira desta manhã não teve “motivação” e foi especificamente uma tentativa de fuga em massa da unidade. Segundo apurado, os adolescentes aproveitaram o horário de “menor fiscalização” para abrir um buraco na parede de um dos alojamentos, de aproximadamente 40 centímetros.

Para isso, eles usaram a tampa de um freezer. Uma cadeira que fica dentro da cela também ficou arma na mão dos adolescentes. Com o braço de ferro, eles quebraram os cadeados das celas. O tumulto foi controlado pelos agentes socioeducativos, policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar foram chamados. As equipes entraram na unidade e fizeram vistoria.

Ao todo, 10 internos foram levados pelos policiais militares para Deaij (Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude), no Bairro Tiradentes. Segundo o Batalhão de Choque, todos os envolvidos são menores de 18 anos e serão responsabilizados por ameaça, dano ao patrimônio, desacato e desobediência.

Versão oficial – A Sejusp (Secretaria de Justiça e Segurança Pública) informou que os agentes socioeducativos se organizaram e conseguiram conter o princípio de motim. Ainda segundo a Sejusp, policiais do Choque da PM que faziam rondas na região foram chamados e acionaram reforço para fazer vistoria em todas as celas.

Um procedimento administrativo será instaurado para verificar os motivos do princípio do motim, finalizou a Sejusp.

Fuga - No dia 16 de dezembro, adolescentes que cumpriam medida socioeducativa na Unei Dom Bosco serraram cadeados dos alojamentos e simularam o espancamento de um dos internos. Quando o socorro chegou, foram surpreendidos por 21 internos. Ao todo, 26 fugiram. Dez foram localizados até o momento.