Showtec Com tema Carbono Zero, Showtec será apresentado em Maracaju no dia 12 Apresentação traz mais detalhes sobre próxima edição da feira

A Fundação MS realiza, no próximo dia 12 de dezembro, uma apresentação sobre as principais novidades do Showtec 2018 para autoridades, parceiros e imprensa local em Maracaju. O evento acontecerá no Sindicato Rural da cidade, a partir das 19h. A feira de tecnologias, considerada uma das maiores do segmento da agricultura e agropecuária do Brasil está marcada para os dias 17, 18 e 19 de janeiro do ano que vem, também em Maracaju.

Na próxima edição do Showtec, uma das novidades será a certificação de compensação de carbono por meio do plantio de árvores nativas. Na prática, as emissões de carbono geradas pela organização e realização do evento serão anuladas com plantio de árvores nativas na Serra da Bodoquena.

Conforme o diretor executivo da instituição, Alex Melotto, explica que “o produtor rural também vem fazendo este trabalho quando utiliza o sistema de plantio direto e integração lavoura-pecuária, onde os sistemas integrados realizam a fixação do carbono”. Ou seja, o produtor que utiliza técnicas modernas de plantio direto e pratica uma agricultura eficiente trabalha também na preservação do meio ambiente.

A difusão de tecnologias continua como principal missão do evento, para apoiar o expressivo crescimento da área cultivada em Mato Grosso do Sul. Em sua última edição recebeu mais de 16 mil pessoas, que puderam visitar cerca de 120 expositores, com mostras de soluções para os sistemas produtivos.

A feira de tecnologias abordará, de forma especial, a gestão e inovação no Agro, por meio de um painel específico com palestras e debates sobre sistemas de gestão aplicados ao agronegócio, e também sobre gestão e riscos dentro do setor. Os desafios dos sistemas produtivos também serão discutidos, com abordagens sobre o impacto fitossanitário dos cultivos sucessivos e riscos agronômicos na agropecuária.

Em sua programação, o Showtec prevê, ainda, palestras sobre estoque de carbono do solo e produtividade agrícola e estruturação física e química do solo por meio da integração de sistemas. Também estarão em pauta os principais desafios para a cultura de soja e milho safrinha, cana de açúcar, pequenos negócios rurais, conservação e manejo de solos, entre outros temas voltados para a agricultura, bem como mostras de implementos agrícolas e maquinários.

Para o presidente da Fundação MS, Luciano Mendes, o evento é essencial para que os produtores rurais e demais profissionais ligados ao setor tenham acesso às últimas novidades do mercado agrícola e das tecnologias disponíveis. “Em um só lugar, o produtor poderá obter informações importantes para o planejamento de sua safra, principalmente das tecnologias de produção conservacionistas e integração de sistemas que permitem o sequestro de carbono da atmosfera e transformando em matéria orgânica, aumentando a produtividade com uma pegada neutra de carbono”, reitera Mendes.

As inscrições para o evento são gratuitas e já e podem ser realizadas por meio do site www.portalshowtec.com.

Sobre o Showtec

O Showtec é uma feira anual onde são apresentados produtos e serviços ligados ao setor agropecuário, lançamentos, inovações tecnológicas, sistemas de produção, palestras técnicas e resultados de pesquisas que contribuem para a sustentabilidade do segmento. A feira é destinada aos produtores e empreendedores rurais, técnicos agrícolas, acadêmicos, entre outros, e leva informações de forma direta e aplicável.

O evento é realizado pela Fundação MS e promovido pelo Sistema Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS), Sistema OCB/MS (Organização das Cooperativas Brasileiras) e Aprosoja/MS (Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul), contando com patrocínio do Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural). O Showtec conta, ainda, com o apoio do Sicredi, Agrisus e Prefeitura Municipal de Macaraju.