QR Code Com uso do QR Code cidadão poderá acompanhar passo a passo das obras

Campo Grande dá mais um passo para se tornar uma Cidade Inteligente. Desta vez, a tecnologia usada em favor da sociedade permitirá que os cidadãos da capital sul-mato-grossense tenham acesso direto às informações das obras executadas, por meio do Portal + Obras, apresentado nesta terça-feira (6) pelo prefeito Marquinhos Trad e o diretor-presidente da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação, Paulo Fernando Cardoso.

O objetivo é oferecer para o cidadão fácil e rápido acesso a informações relativas às obras que estão sendo executadas, mostrando um cronograma de evolução, as datas de início e prazo para conclusão, os valores totais e o que já foi gasto, além de documentos que são de interesse público como os contratos. O cidadão ainda poderá visualizar fotos do andamento físico da obra.

Para o prefeito, a ferramenta nada mais é do que disponibilizar ao cidadão de Campo Grande os subsídios para que ele, de fato, possa acompanhar e fiscalizar as obras dentro da cidade.

“É muito comum os governantes subirem em palanques para dizer ao contribuinte: ‘seja um fiscal dentro de sua cidade… seja um fiscal da prefeitura’, mas nunca lhe deram os subsídios necessários pra que o cidadão verdadeiramente faça isso. E é exatamente o que estamos fazendo já que, através de todos os elementos técnicos e contratuais disponíveis no portal, todos os cidadãos terão elementos consistentes para fiscalizar e acompanhar cada projeto”.

Marquinhos reforça a importância dos órgãos disponibilizarem as informações para o contribuinte.

“Nada mais justo do que permitir ao cidadão acompanhar onde está sendo gasto o seu dinheiro. Não dá para saber se os gestores posteriores vão manter isso. Mas sabemos que muitos atos de corrupção poderiam ter sido freados ou intimidados se essa transparência acontecesse como é hoje, quando Campo Grande tem a nota máxima de transparência diante do amplo acesso às informações sobre tudo que envolve a prefeitura. Tem que ter muita coragem e ousadia para oferecer esse portal, que permite na prática um controle fiscal, que sai da esfera de gabinete, sai do Ministério Público e Tribunal de Contas e anda nos bairros”.

O diretor da Agetec explica que todas as placas de obras a partir de agora terão um QR CODE, o que torna o acesso ao Portal pelo cidadão mais prático, sem a necessidade de pesquisa no navegador de internet ou digitar o endereço eletrônico. Também foi incorporada uma ferramenta de busca integrada que permite ao usuário encontrar uma obra por nome ou pelo objeto (descrição das atividades realizadas dentro da obra).

O Portal poderá ser acessado a partir do dia 26 de agosto de 2019 através do link atribuído aos QR-CODES ou pelo endereço eletrônico obras.campogrande.ms.gov.br.

Paulo Fernando reforça o empenho da prefeitura em criar todas as ferramentas possíveis visando maior participação da população na gestão municipal da cidade. “A administração municipal quer que a população participe da gestão, quer que ela tenha acesso rápido às informações. Essa é a ideia. Campo Grande caminha a passos largos rumo a ser uma cidade inteligente e acreditamos que ela já é. Campo Grande é pioneira e está fazendo a diferença não só entregando obras mas, além de cumprir suas metas, não se esquece de ser transparente e honesta”.

A ferramenta é o resultado de uma ação conjunta da Prefeitura Municipal de Campo Grande através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Secretaria Municipal de Controladoria-Geral de Fiscalização e Transparência (CGM) e Agetec.

Ao informar que o resultado dessa parceria está em consonância com a Lei da Transparência, o titular da CGM, Luiz Afonso de Freitas Gonçalves disse que Campo Grande é a primeira capital a oferecer a ferramenta com essas especificações. “Não existe em nível de Brasil nenhum portal tão específico como o ‘+ Obras’. Isso é algo inédito e ainda será aprimorado de acordo com a necessidade. O que importa neste momento é que a população poderá acompanhar em tempo real o que está acontecendo em termos de obra na cidade. A ferramenta também vai contribuir para que Campo Grande permaneça com a nota máxima (10) na avaliação do CGU”.

A ferramenta disponibilizará as obras agrupadas por categorias e também por regiões urbanas, permitindo a quem consultar o Portal conhecer a obra que está sendo executada na sua região. Por ser uma ferramenta parametrizável e em constante evolução, novas informações poderão ser inseridas a qualquer momento pelo órgão gestor da informação. Além disso, o cidadão também poderá participar através do ‘fale conosco’, enviando sugestões, dicas e informações que servirão para que o portal seja constantemente aperfeiçoado.

Sobre o conteúdo disponibilizado por meio do Portal + Obras, o titular da Sisep explica que neste primeiro momento serão inseridas as obras em andamento e, gradativamente, todas as demais serão incluídas. “No dia 26 de agosto serão disponibilizadas as informações das obras que estão sendo executadas em todas as regiões da cidade e, posteriormente aquelas que já foram concluídas durante a gestão, para que as pessoas possam acessá-las no momento em que desejar”.

Em nome da Câmara Municipal, o vereador João César Mattogrosso ressaltou a parceria da Casa de Leis com o Executivo, a fim de permitir à população maior controle às ações da administração pública. “A Câmara Municipal está conectada e segue na mesma linha de pensamento da atual gestão municipal, por manter esse empenho em oferecer à sociedade mais transparência. É uma satisfação participar deste momento onde Campo Grande está cada vez mais se destacando depois de um longo período turbulento”.

A solenidade desta manhã, alusiva às comemorações dos 120 anos de Campo Grande, contou com a presença do vereador Betinho.