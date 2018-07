9ª Região Militar Comando Militar abre inscrições para militares temporários com salários de até R$ 7 mil "A seleção compreende os estados de MS e MT"

Exército Brasileiro abriu hoje, quita-feira (05/06) inscrições para militares temporários na área da 9ª Região Militar, que compreende Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. O número de vagas não foi divulgado no início do processo, segundo o Comando, devido à movimentação de oficiais de carreira. Os salários podem chegar a quase R$ 7 mil, mais benefícios, segundo a tabela do Ministério da Defesa.

A seleção será composta de inscrição eletrônica, entrega da documentação para os candidatos inscritos e pré-selecionados para a 2ª etapa, entrevista e avaliação curricular, presencial e apenas para os candidatos que entregaram a documentação, inspeção de saúde e exame de aptidão física.

Os candidatos não podem completar 38 (trinta e oito) de idade em 2019 e ter, no mínimo, 1,60 m (um metro e sessenta centímetros) de altura para os do sexo masculino; e 1,55 m (um metro e cinquenta e cinco centímetros) de altura para as do sexo feminino, além de outras exigências previstas no Aviso de Convocação.

A primeira seleção é para Oficial Farmacêutico, Dentista e Veterinário Temporário. Há vagas para graduados e também para quem tem pós-graduação. As inscrições devem ser feitas entre 10 e 20 de julho, no endereço eletrônico do Comando Militar. Há vagas paras as cidades de Campo Grande, Coxim, Corumbá, Porto Murtinho, Ladário, Ponta Porã, Cáceres-MT e Cuiabá-MT.

A segunda seleção é para Oficial Técnico Temporário. Há vagas para os graduados com ensino superior nas áreas do Magistério, Fisioterapia, Enfermagem, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Administração, Ciências Contábeis, Psicologia, Direito e Informática. As localidades com previsão de abertura de vagas são Campo Grande, Três Lagoas, Cáceres-MT e Cuiabá-MT. As inscrições devem ser feitas entre 10 a 20 de julho.

A terceira seleção é para Sargento Temporário. A inscrição também deve ser feita entre 10 e 20 de julho. Há vagas para Campo Grande, Corumbá, Dourados, Ponta Porã, Porto Murtinho, Cuiabá-MT e Aragarças-GO.

As vagas são Contabilidade, Administração, Logística, Enfermagem, Nutrição e Dietética, Radiologia Desenho da Construção Civil, Informática, Manutenção Automotiva, Mecânica e Agrimensura, onde o candidato deve possuir curso técnico na área que vier concorrer.

A última seleção é para Oficial Capelão Militar. A inscrição é para possuidores de Curso Superior de Teologia com ordenação presbiteral, que possuam no mínimo 3(três) anos de atividades pastorais como Capelão Católico Apostólico Romano, e também deve ser feita entre 10 e 20 de julho. Há vaga é para Dourados.

Informações no site da 9ª Região Militar.