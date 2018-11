Combate ao desperdício de alimentos é desafio mundial

De acordo com as Organizações das Nações Unidas, a perda de alimentos ocorre durante os processos de produção, armazenamento e transporte, antes de o produto chegar às mãos do consumidor.

Já o desperdício é quando estabelecimentos varejistas, restaurantes e pessoas em suas casas jogam fora alimentos que ainda estão em boas condições para o consumo humano.

A cada ano, perdemos 1,3 bilhão de toneladas de alimentos em todo o planeta. Isso representa mais de 30% de toda produção mundial e um prejuízo de US$ 1,5 trilhão ao ano.

Caso seja mantido o ritmo acelerado de perda e desperdício de alimentos, a produção global de comida (levando em consideração o que foi produzido entre 2005 e 2007) precisa aumentar 60% até 2050, a fim de suprir a crescente demanda da população.

Brasil

As perdas no Brasil totalizaram 26,3 milhões de toneladas de alimentos, em 2013. Arroz, feijão, carne e frango respondem por mais de dois terços dos produtos desperdiçados pelos brasileiros. Em média, cada brasileiro joga no lixo 40 quilos de comida, anualmente.

Nos aterros sanitários do País, os resíduos orgânicos respondem por 50% do que é depositado. Isso representa um total estimado de 22 bilhões de calorias/ano.

O governo do Brasil enfrenta o problema com ações que mostram a importância do consumo consciente. Uma das principais é a Estratégia Intersetorial para a Redução de Perdas e Desperdício de Alimentos, que conta com a colaboração de diversos ministérios, como Meio Ambiente, Desenvolvimento Social, Agricultura, Casa Civil, entre outros.

As iniciativas englobam produtores, empresas, estabelecimentos varejistas, até chegar ao consumidor final.

PDA 2018

A Semana Nacional de Conscientização da Perda e Desperdício de Alimentos tem o objetivo de mobilizar a população contra o desperdício de alimentos, além de estimular comerciantes a adotarem práticas que evitem perdas de produtos que podem ser consumidos. Neste ano, ela ocorre entre os dias 5 e 11 de novembro de 2018.