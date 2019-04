Contrabando Comboio carregado de contrabando é apreendido em rodovia

Policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam na manhã de terça-feira, por volta das 9h30, quatro veículos carregados com mercadorias e produtos contrabandeados do Paraguai.

A apreensão ocorreu durante uma abordagem do policiamento para fiscalização na rodovia MS-462, região de Maracaju.

O primeiro veículo abordado foi um Fiat Uno de cor azul e placas de Campo Grande carregado com três fardos de jaquetas e cinco caixas de óculos diversos. O segundo veículo, um GM Vectra de cor azul e placas de São Paulo (SP), estava escondido em um canavial e com problemas mecânicos. Estava carregado com nove caixas de relógios e uma caixa de barbeador elétrico.

O terceiro veículo, um GM Astra de cor prata e placas de São Paulo (SP) estava com oito caixas de relógios diversos.

O último veículo, um GM Astra de cor prata e placas de São Paulo (SP), estava escondido no canavial com oito 8 fardos de relógios e, também, apresentava problemas mecânicos.

A ocorrência foi registrada e entregue na Receita Federal de Ponta Porã para os procedimentos legais.