Comboio Comboio com contrabando é apreendido em MS

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam, na manhã desta quinta-feira (22/8), sete veículos carregados com produtos contrabandeados do Paraguai.

O flagrante ocorreu durante uma abordagem do policiamento na região de Amambai, em virtude da Operação Fronteira Segura II. A ação ocorreu em conjunto com a Polícia Militar Rodoviária.

Foram apreendidos relógios, cigarros, produtos de informática, perfumes, cosméticos, produtos eletrônicos, aparelhos de telefone celular, roteadores para internet, produtos de maquiagem, essência para narguilé e brinquedos. Os condutores disseram que a mercadoria teria como destino a cidade de São Paulo (SP).

A ocorrência foi registrada e entregue na Receita Federal de Ponta Porã.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300.