Origem paraguaia Comboio com mercadorias contrabandeadas é interceptado em estrada vicinal

Na tarde de ontem (23), na estrada vicinal do clube do laço de Nova Alvorada do Sul, rota alternativa para prática de delitos transfronteiriços, a Polícia Militar Rodoviária apreendeu oito veículos lotados com mercadorias de origem paraguaia.

A equipe suspeitou de um veículo que saia dessa estrada vicinal para adentrar na BR-163 e ao abordar o carro, de imediato verificou-se que o veículo era adaptado ao transporte de carga, sem bancos e com molas reforçadas.

Logo em seguida outros sete veículos foram abordados, todos carregados com diversas mercadorias.

Nenhum dos condutores apresentou a documentação aduaneira referente à legalidade importação da mercadoria.

A Polícia Militar totalizou 168 volumes, dentre eles 90 caixas de essência para narguile e 78 volumes de óculos, maquiagem, relógio e acessórios para celular.

A carga apreendida foi estimada em R$ 100 mil. Nove pessoas foram identificadas na ação, a maioria delas eram motoristas contratados ou freteiros e disseram que levariam a mercadoria até suas residências em Nova Alvorada do Sul. Os veículos e os produtos serão encaminhadas à Receita Federal.