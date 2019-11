ECONOMIA Combustíveis têm alta de até 1,5% nos postos de Campo Grande Valor do etanol puxou aumento e passou de R$ 3,316 em média para R$ 3,366 enquanto gasolina saiu de R$ 4,042 para R$ 4,090

Por: Rosana Siqueira, do Campo Grande News

Abastecer ficou mais caro após reajuste da Petrobras na semana passada Foto: Divulgação

Os combustíveis tiveram aumento de até 1,5% nesta semana em Campo Grande. A alta mais expressiva ficou com o etanol que saltou de R$ R$ 3,316 em média para R$ 3,366 nesta semana. Já o maior valor do produto nas bombas ficou em R$ 3,509 e o menor a R$ 3,149. Os dados são da pesquisa de preços da Agência Nacional de Petróleo (ANP) realizada em 43 estabelecimentos dos dias 17 a 23 de novembro.

Na gasolina a cotação média praticada nos postos da Capital ficou em R$ 4,090 na Capital diante de R$ 4,042 da semana passada. O menor valor ficou em R$ 3,979 e o maior a R$ 4,299.

Na semana passada a Petrobras autorizou reajuste de 2,8% nas refinarias e o aumento já é um reflexo desta medida.

O consumo de etanol em Mato Grosso do Sul corresponde a 14% do total dos combustíveis comercializados, sendo 8,5 milhões de litros ao mês enquanto a gasolina totaliza 59 milhões de litros por mês ou 86% do mercado consumidor.

Fonte: Campo Grande News.