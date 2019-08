ComeÃ§a contagem regressiva para entrega do Reviva Centro

MODERNIDADE Começa contagem regressiva para entrega do Reviva Centro O passo mais esperado é a retirada dos fios de energia elétrica

Foto: Divulgação

No mês do aniversário da cidade, a boa notícia vem em forma de data certa para a “inauguração” da Rua 14 de Julho. Está marcada para o dia 29 de novembro a entrega da nova via à população, com direito a uma linda decoração natalina para atrair consumidores e público para as compras de fim de ano. A obra já é emblemática pela grandiosidade e agora também vai entrar para a história pela antecipação na entrega, já que o contrato termina mesmo só em março de 2020.

“A partir desse ano, o campo-grandense vai ter um local muito mais agradável para fazer suas compras de Natal, para passear, levar a família, usufruir de um espaço público muito importante, de grande valor histórico e afetivo da cidade”, afirma a coordenadora do Programa, Catiana Sabadin.

De acordo com a Engepar, empreiteira responsável pela obra, cerca de 85% dos serviços já foram concluídos e já dá para ver como vai ficar o espaço. Drenagem, sistema de abastecimento de água, esgotamento sanitário e vistoria técnica já foram finalizados. Telecomunicações estão com 95% executados, seguido de rede elétrica (90%), rede de iluminação pública (90%), infraestrutura para Agetran, segurança e TI (89%); pavimentação da pista de rolamento (75%), pavimentação das calçadas (75%), mobiliário urbano (58%) e sinalização viária (10%).

O passo mais esperado é a retirada dos fios de energia elétrica, já que o Reviva embutiu uma série de infraestruturas, tornando-as mais modernas e com possibilidades de expansão, e implantação de novos serviços, como a rede de gás natural, por exemplo. Essa etapa está prevista para acontecer no fim de setembro, seguida da execução do paisagismo, um ponto a parte que contempla, pela primeira vez na história, uma via urbana com um projeto tão complexo que inclui árvores já adultas, com mais de cinco metros, estudadas minuciosamente para “conversar” com as características de cada quadra.

“Na quadra onde existem mais lojas de bebê, por exemplo, a arquiteta Maria Teresa, responsável pelo paisagismo da Rua 14 de Julho, pensou em árvores com cores alegres”, diz a consultora socioambiental do Reviva, Juliana Casadei. Ela ainda destaca que o plantio de 180 árvores ao longo da via vai proporcionar mais conforto térmico com o sombreamento, além de deixar o ambiente mais bonito.

Acompanhando as tendências mundiais sobre Cidade Inteligente, a Rua 14 de Julho terá fibra óptica em toda a sua extensão, com wi-fi gratuito para a população. Além disso, serão instaladas câmeras de segurança em todas as quadras.

O Programa está sendo elogiado também pela comunidade de ciclista de Campo Grande. Pedro Dias Garcia, do coletivo Bici nos Planos, destaca que os paraciclos que estão sendo instalados na 14 são os melhores que existem.

“O paraciclo em formato de ‘U’ invertido é melhor, é universal, pode trancar qualquer tipo de bicicleta, até mesmo a de dois lugares. Te dá mais segurança em relação a bicicleta porque você pode trancar em dois pontos e, muitas vezes, em outros bicicletários, acontece de você trancar só a roda da frente e roubarem o resto da bicicleta”. O Reviva prevê a instalação de 72 paraciclos ao longo da rua.

Outro destaque que está agradando quem passa pelo espaço, é a adoção das ilhas de descanso, com bancos e proteção para o conforto de quem vai às compras. A nova “cara” da principal rua de comércio de Campo Grande tem o objetivo de despertar no cidadão o sentimento de pertencimento do lugar e, para isso, o Reviva vai resgatar a história da 14 através da identificação dos imóveis históricos, como o Edifício Nacao ou a Casa Glória, com placas com QRCode contendo informações sobre cada parte dessa história.

Com a ideia de impulsionar o comércio e o turismo em toda a sua extensão, o Reviva Campo Grande vem para provocar o dinamismo econômico na região.