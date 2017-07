FGTS Começa hoje o pagamento da última fase das contas inativas do FGTS Os nascidos em dezembro terão mais de duas mil agências abertas no último plantão de sábado da ação especial de pagamento

A Caixa Econômica Federal antecipou para este sábado (8) o início do pagamento das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para trabalhadores nascidos no mês de dezembro. Prevista inicialmente para sexta-feira (14), esta última fase conta com mais de 2,5 milhões de pessoas que terão R$ 3,5 bilhões disponíveis, o equivalente a quase 8% do total de R$ 43,6 bilhões.Para atender a esse público, a Caixa abrirá cerca de duas mil agências nesse primeiro dia, sábado (8), das 9h às 15h, para atendimento exclusivo sobre o pagamento de contas vinculadas ao FGTS. A relação pode ser consultada no site da Caixa, indicando a cidade e o bairro.

Ainda 60 agências contarão com empregados para auxiliar no autoatendimento neste sábado. Nesta segunda-feira (10), todas as agências terão atendimento estendido em duas horas a mais, abrindo duas horas antes, ou, no caso das regiões em que os bancos abrem às 9h, as agências da CAIXA abrirão às 8h e fecharão uma hora mais tarde.

A brasiliense Ana Katiely Rodrigues, 23 anos, solicitou a transferência do seu saldo de contas inativas do FGTS para sua poupança, e terá crédito automático já no sábado. Dos 2,5 milhões de trabalhadores contemplados no calendário de dezembro, 893 mil trabalhadores (35,7%) receberão os valores sacados do FGTS em crédito em conta.

Aniversariante do mês de dezembro, Ana Katiely soube pelo site do banco que poderia realizar esse procedimento no site Contas Inativas. No sábado, R$ 600 serão creditados na conta da estudante do quinto ano de Biologia. "Foi ótimo, vai dar para antecipar umas dívidas", disse. Hoje ela trabalha como estagiária, e o saldo vem de dois trabalhos anteriores na área administrativa.

O prazo para saques de todos os 30,2 milhões de trabalhadores beneficiados encerra dia 31 de julho. Até o dia 28 de junho, a Caixa registrou o pagamento de R$ 38,2 bilhões, o equivalente a 95,38% do total previsto, de R$ 40 bilhões. O número de trabalhadores nascidos até novembro e que já sacaram chegou a 22,6 milhões de pessoas, ou seja, 81,79% do total de 27,7 milhões.

Como sacar

Valores até R$ 1,5 mil podem ser sacados no autoatendimento, somente com a senha do Cartão Cidadão. Para valores até R$ 3 mil, o saque pode ser realizado com o Cartão Cidadão e senha no autoatendimento, casas lotéricas e correspondentes da Caixa. Acima de R$ 3 mil, as retiradas para não correntistas devem ser feitas nas agências bancárias.

Para facilitar o atendimento, os trabalhadores devem sempre ter em mãos o documento de identificação e a Carteira de Trabalho, ou outro documento que comprove a rescisão do contrato. Para valores acima de R$ 10 mil, é obrigatória a apresentação desses documentos. Tem direito ao saque da conta inativa do FGTS o trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015.

O banco criou um serviço exclusivo para facilitar o atendimento ao trabalhador. No site caixa.gov.br/contasinativas pode ser visualizado se tem valores a receber, qual o valor, a data do saque e os canais disponíveis para a realização do pagamento. Outra opção é o Serviço de Atendimento ao Cliente, pelo telefone 0800 726 2017.