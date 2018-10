Agentes Penitenciários Começa hoje segunda turma do Curso de Formação de Agentes Penitenciários

O Governo do Estado iniciou, nesta segunda-feira (22.10), a segunda turma do “XXXVII Curso de Formação para Agente Penitenciário”. Os candidatos aprovados nesta etapa serão incorporados no quadro de pessoal da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen).

A capacitação é realizada nas dependências da Escola Penitenciária (Espen) e representa mais uma fase do concurso, com caráter classificatório e eliminatório.

Ao todo, com a primeira e segunda turma do Curso de Formação, estão sendo formadas aproximadamente 540 novos servidores. A primeira etapa iniciou no dia 10 de setembro.

Os alunos terão aulas nos períodos matutino, vespertino e noturno. Após a fase teórica, serão direcionados para atividades práticas, com o estágio supervisionado.