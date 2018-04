Educação Começa nesta segunda-feira inscrições para o Encceja "O prazo para fazer a inscrição termina no dia 27 de abril"

Local de prova do Encejja em Campo Grande no ano passado Foto: Reprodução

As inscrições para o Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos) deste ano serão abertas às 10h desta segunda-feira (dia 16). O prazo para fazer a inscrição termina no dia 27 de abril. O sistema de inscrição pode ser acessado aqui na página do Encceja na internet.

Também serão realizados neste ano o Encceja para quem mora no exterior, para adultos submetidos a penas privativas de liberdade e para adolescentes sob medidas socioeducativas que incluam privação de liberdade.

O exame é direcionado aos jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade apropriada para cada nível de ensino. Os participantes devem ter, no mínimo, 15 anos completos na data de realização do exame, para quem busca a certificação do ensino fundamental. Quem busca a certificação do ensino médio tem que ter, no mínimo, 18 anos completos na data de realização do exame. A participação é voluntária e gratuita.

Os testes, compostos por quatro provas objetivas, cada uma com 30 questões, além de uma redação, serão aplicados no dia 5 de agosto, em dois horários: das 9h às 13h e das 15h30 às 20h30.