Segurança Começa reforço de policiamento após entregas de viaturas em MS "Governador entregou viaturas à 9 cidades do MS"

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) entrega à 9h desta sexta-feira (8) viaturas para as polícias de 19 cidades de Mato Grosso do Sul. No mesmo evento, que acontece na Praça do Rádio Clube, o chefe do Executivo lança a Operação Boas Festas, reforço na segurança durante o fim de ano.

A força-tarefa começa hoje mesmo, já com o aumento do policiamento ostensivo nas regiões comerciais de Campo Grande e nas cidades do interior. Só na Capital, serão 1,3 mil policiais militares nas ruas, segundo o tenente-coronel Renato Tolentino, comandante do Policiamento Metropolitano.

As equipes, divididas em três turnos, serão espalhadas pelas sete regiões da cidade fazendo as rondas a pé, com motocicletas e também nas viaturas.