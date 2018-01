Corumbá Começam a vigorar novos valores do pedágio na ponte sobre o rio Paraguai

Foto: Diário Corumbaense

A partir desta segunda-feira, 1º de janeiro, entra em vigor novo valor cobrado no pedágio da ponte sobre o rio Paraguai, localizada em Corumbá, na região de Porto Morrinho, distante 70 quilômetros da cidade. A portaria 154/2017 da Agepan – Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Groso do Sul, publicada na edição de 15 de dezembro, do Diário Oficial do Estado de MS, definiu reajuste de 3,125% em todas as categorias de pedágio e foi calculado pela FGV - Fundação Getúlio Vargas, tomando como data base do reajuste o mês de agosto de 2008, e como base de cálculo os valores dos índices de junho de 2008 e outubro de 2017.

Assim, o condutor de um carro de passeio que pagava R$ 9,60 (nove reais e sessenta centavos) passa a desembolsar R$ 9,90 (nove reais e noventa centavos). A nova tabela de cobrança varia de R$ 5,90 (cinco reais e noventa centavos) para motos até R$ 99,00 (noventa e nove reais) para veículos comerciais com 10 eixos.

O pedágio é cobrado dos condutores ou proprietários de quaisquer espécies de veículos automotores, que utilizarem a ponte de concreto como meio de ultrapassagem do rio Paraguai. Ficam isentos da cobrança do pedágio os condutores de veículos automotores de propriedade da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, bem como dos veículos pertencentes aos Estados estrangeiros e destinados às suas representações diplomáticas.

Confira a tabela com os valores: