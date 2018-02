Benefícios Começam amanhã inscrições para o Vale Universidade 2018 Estudantes de instituições privadas são beneficiados com o pagamento de 90% da mensalidade

As inscrições do processo seletivo do Programa Vale Universidade de 2018 começam na próxima quinta-feira (15). No Vale Universidade, o estudante recebe um benefício em troca de estágios de 20h semanais.



Estudantes de instituições privadas são beneficiados com o pagamento de 90% da mensalidade, e de instituições públicas recebem o valor média da mensalidade do curso.

De acordo com o governo do Estado, as inscrições começam deverão ser feitas até 2 de março. Para participar é necessário que o estudante tenha renda individual igual ou inferior a R$ 1.448,00, e renda familiar mensal igual ou não superior a R$ 2.896,00, devendo estar matriculado em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

Também é necessário que os interessados tenham residência física em Mato Grosso do Sul há pelo menos dois anos, e não acumulem outros cursos de graduação nem outros benefícios ou auxílios financeiros do mesmo gênero.

As inscrições deverão ser feitas pelo site da Sedhast. Após as inscrições e entrega presencial dos documentos, a lista dos candidatos habilitados deve ser publicada pelo governo do Estado no dia 6 de abril.