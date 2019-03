ComeÃ§am as apostas para a Dupla da PÃ¡scoa que pode pagar R$ 25 milhÃµes

Dupla da Páscoa Começam as apostas para a Dupla da Páscoa que pode pagar R$ 25 milhões

As apostas para o sorteio especial da Dupla de Páscoa começam nesta segunda-feira (11). Os apostadores já podem registrar suas apostas em qualquer lotérica do país, por meio de volante específico da modalidade.

O prêmio, estimado em R$ 25 milhões, será sorteado no dia 20 de Abril na cidade de Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha.

Caso o ganhador decida investir todo o prêmio na Poupança, o prêmio renderia mais de R$ 92 mil por mês. O valor também seria suficiente para comprar 12 apartamentos de luxo nas melhores localidades do país.

O prêmio da Dupla de Páscoa não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores da quina, quadra ou terno.

Com apenas uma aposta da Dupla-Sena, o apostador tem o dobro de chances de ganhar. São dois sorteios por concurso e ganha quem acertar 3, 4, 5 ou 6 números, tanto no primeiro quanto no segundo sorteio. Basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis. Também é possível deixar que o sistema escolha os números (Surpresinha). O preço da aposta simples, com 6 números, é de R$ 2.