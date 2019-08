Bolsonaro Comediante da Globo usa bigode de Hitler e imita Bolsonaro

O programa ‘Zorra’ do último sábado (10) exibido pela TV Globo se inspirou em um vídeo que Jair Bolsonaro aparece cortando o cabelo para fazer piada com o presidente.

Já no fim do quadro, que dura quase dois minutos, quando Bolsonaro está saindo apressado da barbearia, o barbeiro chega a avisar que ainda não tinha acabado o serviço. O presidente, porém, se viu no espelho e afirmou: “Olha aí, está ótimo!”.

O que faltava no serviço do barbeiro era justamente o mesmo local onde o líder nazista Adolf Hitler mantinha seu bigode. Nas redes sociais, telespectadores entenderam como uma associação feita pelo Zorra entre Bolsonaro e Hitler.