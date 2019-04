Declaração Comediante Rodrigo Sant'anna chora com declaração do marido em seu aniversário Rodrigo ficou conhecido no zorra total pelo bordão: " Ai, como estou bandida"

Por: Extra 03/04/2019 às 13:58

O comediante Rodrigo Sant'Anna, sucesso na TV com o personagem Valéria Bandida, do "Zorra Total", acaba de completar 38 anos de vida e ganhou uma declaração de amor pública do marido nas redes sociais. O roteirista Junior Figueiredo usou o Instagram para fazer uma homenagem com um textão para o amado e fez o comediante chorar com o post. "Tenho a honra de ver quem você é de verdade, sem máscara, sem peruca, sem maquiagem. Esse cara que espalha o bem por onde passa. Que não sai de casa sem se despedir de todos, inclusive dos nossos quatro cachorros e duas gatas, mesmo atrasado. Que se preocupa em ajudar o próximo, mas faz questão que isso não seja exposto, nem vire um espetáculo. Meu parceiro de vida. O cara que faz com que eu me apaixone novamente a cada dia. Te amo!", escreveu Junior. Após ler a mensagem, Rodrigo deixou um comentário no próprio post do marido afirmando que não conseguiu responder por que estava emocionado. "Eu comecei a chorar e não consegui responder", disse ele. Os dois se casaram no início de fevereiro numa cerimônia para íntimos feita na casa deles, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio.