OFERTAS Comemoração do calendário chinês: Dia dos Solteiros acontece em MS Maior que Black Friday, rede Extra de MS realiza ação promocional inspirada na data

Foto: Divulgação/Imagem ilustrativa

A rede de supermercado Extra de Mato Grosso do Sul, realiza hoje uma gigantesca promoção em alusão ao "Dia do Solteiro", data livremente inspirada no calendário Chinês. Segundo a rede o chamado "Guanggun Jie", costuma a ser mais vantajoso aos clientes que o Black Friday.

A data passa a fazer parte do calendário promocional do Extra por meio de ofertas imperdíveis exclusivamente no e-commerce da marca (www.clubeextra.com.br), válidas apenas para esta segunda-feira (11/11). É a segunda vez no ano que a rede aposta na comemoração do Dia dos Solteiros: em agosto, seguindo a linha de inovação e pioneirismo, o Extra investiu no potencial comercial do Dia Nacional do Solteiro, comemorado em 15/08 no Brasil.

“O objetivo do Extra, como uma marca democrática e que busca sempre se modernizar, é, mais uma vez, fazer com que uma data que não tinha muito apelo no varejo brasileiro, torne-se uma campanha que comece a ter relevância no calendário da rede. A aposta no Dia dos Solteiros chinês está em linha com a proposta da marca, que é ser referência e pioneira na criação e consolidação de datas que têm potencial de crescimento em vendas, além de reforçar a força do Clube Extra na venda on-line”, explica Christiane Cruz Citrângulo, Diretora de Marketing do Extra.

Confira algumas das ofertas válidas para hoje:

· Whisky Johnnie Walker Double Black Label 1 litro por R$ 129,90

· Cerveja Stella Artois garrafa 550 ml por R$ 5,49

· Vinhos com até 50% de desconto

· Todos os salgadinhos leve 6 pague 4

· Seleção de sucos Natural One leve 3 pague 2

· Todos os preservativos com 60% de desconto na 2ª unidade

Selinhos em dobro - Ainda, os clientes poderão aproveitar as compras da data para juntar selinhos de desconto em dobro na edição especial da campanha “Meus Selinhos de Desconto”. Ou seja, a cada R$ 20 em compras, o cliente ganha dois selinhos em vez de um, aumentando as chances de completar o número mínimo de selos para comprar com desconto pelúcias oficiais Disney dos personagens Mickey, Minnie, Pato Donald, Margarida, Pateta, Pluto e Dumbo.