Adolescente Comerciante é ameaçada com faca e tem mercado roubado por adolescente Adolescente foi apreendido

Uma comerciante de 48 anos acionou a polícia militar após ter o se mercado roubado por um adolescente. A vítima contou aos militares que foi ameaçada com uma faca pelo infrator.

Caso aconteceu na noite de ontem (30) em São Gabriel do Oeste, município distante a 168 quilômetros de Campo Grande. O autor ordenou que a vítima colocasse o dinheiro em uma mochila e fugiu do local com uma bicicleta.

Após informações sobre o suspeito, os policiais realizaram buscas pela região e encontraram o adolescente. Questionado, ele confessou o roubo, os militares encontraram cerca de R$ 1.995,00, na casa do adolescente.

Diante dos fatos, o adolescente foi apreendido e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil.