Coronel Sapucaia Comerciante é executado a tiros por motociclista Vítima foi atingida na cabeça e região do abdômen

O comerciante Elizier Geraldelli, de 36 anos, foi assassinado a tiros de pistola 9 milímetros, no final da tarde de ontem (4) em Coronel Sapucaia, fronteira com o Paraguai.

Segundo informações do site Gazeta News, a vítima estava em frente a uma distribuidora de gás com um amigo, quando um indivíduo passou em uma motocicleta e efetuou diversos disparos contra o comerciante.

Segundo informações da polícia, ele foi atingido por cindo disparos de pistola calibre 9mm, um na cabeça e quatro na região do abdômen O atirador fugiu sem ser identificado, Elizier foi socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

De acordo com a Polícia Civil de Coronel Sapucaia, que investiga o caso, foram encontrados ao menos seis capsulas deflagradas de munição calibre 9mm. A motivação do crime ainda é desconhecida.