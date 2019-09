Executado Comerciante é morto por pistoleiros dois dias após sobrinho ser executado Crime ocorreu por volta de 15h de hoje em Pedro Juan Caballero

O comerciante Adarcio Sanchez Allende, 56, foi executado por pistoleiros na tarde desta quinta-feira (5) em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia vizinha de Ponta Porã (MS), a 323 km de Campo Grande. O crime ocorreu por volta de 15h, em frente à mercearia dele, no bairro San Pedro.

Testemunhas afirmam que o comerciante era tio de Wilson Roberto Sanchez, 32, executado com 22 disparos de pistola calibre 9 milímetros na manhã de terça-feira (3) no bairro Santa Fé, também em Pedro Juan Caballero.

De acordo com a polícia paraguaia, Adarcio Allende estava sentado em uma cadeira de fio ao lado da mãe em frente ao comércio dele quando os pistoleiros de moto chegaram e o alvejaram com vários tiros de pistola 9 milímetros. Os tiros acertaram a vítima na cabeça, na mão e no braço.

Policiais que estiveram no local do crime desta tarde não descartam a possibilidade de as mortes estarem ligadas. Há boatos na fronteira de que Wilson, executado na terça-feira, seria agiota. Como quase sempre ocorre na Linha Internacional em Pedro Juan e Ponta Porã, a polícia não tem pistas dos matadores.