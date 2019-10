Transporte ilegal Comerciante é multado por transporte ilegal de caranguejos

Policiais militares ambientais de Bonito, que trabalham na operação Padroeira do Brasil, autuaram ontem (9) um comerciante por transporte ilegal de 2.500 exemplares de iscas vivas. A autuação ocorreu durante abordagem de PMR (Polícia Militar Rodoviária) a um veículo Ford Ka e, no porta-malas, foram encontradas as iscas da espécie caranguejo.

A PMA foi acionada ao local da abordagem, no km 32 da MS-178, tendo em vista que o transporte dos caranguejos não se caracterizava crime, mas somente infração administrativa ambiental.

O infrator (21), residente em Porto Murtinho, não possuía origem das iscas e nem a Guia de Controle de Pescado (GCP), obrigatória para o transporte do material e adquirira os caranguejos em Porto Murtinho para comércio no Distrito de Águas do Miranda, em Bonito.

As iscas e o veículo foram apreendidos. O comerciante foi autuado administrativamente e multado em R$ 2.180,00.

A captura de iscas vivas em Mato Grosso do Sul só é permitida ao pescador profissional. Os caranguejos foram devolvidos ao seu habitat natural.