Comerciantes libanês é assassinado a tiros em loja na fronteira

Comerciante libanês de 28 anos, identificado como Hassan Ali Melhem, foi assassinato na tarde desta quarta-feira (27) em Ponta Porã – a 323 quilômetros de Campo Grande. O crime aconteceu na loja da vítima, que fica na linha divisória entre a cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero e o município sul-mato-grossense.

PUBLICIDADE A vítima trabalhava em sua loja de revenda de celulares e assistência técnica, quando foi assassinado. Conforme o apurado pela reportagem, um homem chegou ao comercio em um carro preto, sem placas, desceu já armado, e disparou várias vezes em Hassan. Foram 16 tiros de pistola 9 milímetros.

A motivação do crime ainda é investigada. Com a morte do libanês, as execuções nos dois lados da linha entre Pedro Juan Caballero e Ponta Porã somam 150 casos só este ano. Os números não são oficiais.