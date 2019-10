Incêndio Comércio de Campo Grande conhecido como 'bar do Flamengo' é destruído por incêndio Local tinha pintado na parede o brasão do time carioca e na calçada, as cores da equipe.

Fachada do bar destruida pelo incêndio Foto: Reprodução/TV Morena

Um comércio de Campo Grande conhecido como 'bar do Flamengo', foi destruído por incêndio na madrugada desta terça-feira (15). Só sobrou parte da fachada. Até o teto desabou. A suspeita do Corpo de Bombeiros é de que o fogo tenha começado após um curto-circuito.

Vizinhos contaram que ouviram barulhos de 'estalos', em seguida viram chamas e então chamaram o Corpo de Bombeiros. Quando os militares chegaram o fogo estava alto e eles conseguiram fazer o controle e impedir que se alastrasse para outros imóveis.

O incêndio destruiu móveis, câmeras frias, fios, o teto desabou. Não sobrou nada do que havia no bar. Não tinha ninguém no local no momento das chamas.

O local, que fica na Vila Margarida, é conhecido como 'bar do Flamengo' porque na parede há pintado o brasão do time carioca e na calçada, as cores da equipe. O comércio é bastante frequentado e costuma exibir em telão partidas de futebol e clipes de música.

O comércio existe há 20 anos, tem seguro e a dona mora ao lado e ficou bastante abalada com a situação.